Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,42 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,44 EUR. Bei 21,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183.524 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Gewinne von 7,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,62 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 27.221,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.168,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

