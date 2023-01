Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 19,05 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 19,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,02 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.005 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 19,86 EUR erreichte der Titel am 24.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Abschläge von 31,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.979,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

