Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 22,39 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 22,39 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 161.751 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 17,36 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,95 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

