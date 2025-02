Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,28 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 32,28 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,11 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.407.492 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 32,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 35,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,898 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

