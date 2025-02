Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 32,34 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 32,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 32,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 452.896 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 32,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 1,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 35,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,898 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 EUR an.

Am 14.11.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

