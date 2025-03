Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 35,53 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 35,53 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 35,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.361.162 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 1,07 Prozent wieder erreichen. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 71,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 38,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,06 EUR im Jahr 2025 aus.

