Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:22 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,29 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 17,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.035.466 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,43 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,72 EUR.

Am 13.05.2022 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27,62 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28,93 Milliarden EUR umsetzen können.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 13.05.2022 vorlegen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

