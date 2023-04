Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag gesucht

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 22,47 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.317 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 22,48 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 16,71 EUR fiel das Papier am 13.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 29.800,00 EUR gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 11.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

