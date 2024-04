Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,33 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,33 EUR zu. Bei 22,38 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 22,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.283.347 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,17 EUR.

Am 23.02.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

