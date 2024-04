Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 22,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,42 EUR zu. Bei 22,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.457.153 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,40 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 29.369,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus