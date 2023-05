Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Donnerstagnachmittag

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,33 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,39 EUR. Bei 21,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.665.373 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 7,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,40 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 29.800,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

