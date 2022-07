Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahe Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 04.07.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 19,22 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,39 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,19 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.983.917 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.023,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Telekom-Aktie gibt nach: Cellnex bietet Telekom wohl Beteiligung bei Funkturm-Verkauf - Telekom und Vodafone verlängern Glasfaser-Kooperation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com