Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag höher

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 19,98 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 19,98 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,06 EUR. Bei 19,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.469.993 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,76 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,35 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.839,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

