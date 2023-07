Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.648 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,63 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 27.839,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

