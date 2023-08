Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,79 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 18,79 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,67 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.604.769 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 18,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 17,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27.839,00 EUR, gegenüber 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,66 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 08.08.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

