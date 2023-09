Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagvormittag seitwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,73 EUR an der Tafel.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,73 EUR. Bei 19,74 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,71 EUR ein. Bei 19,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105.715 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 17,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,06 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.221,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

