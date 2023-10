Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittwochmittag positiv

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 19,79 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 19,79 EUR nach oben. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,84 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.308.780 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 14,44 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 12,24 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,58 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.221,00 EUR – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.168,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

