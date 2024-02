Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,64 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,64 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,62 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.244.762 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,38 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2023). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 22,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.979,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2023 aus.

