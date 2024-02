Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag kaum verändert

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,69 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 22,69 EUR. Bei 22,71 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,62 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 198.560 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,64 EUR je Aktie belaufen.

