Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,57 EUR. Bei 32,68 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.724.253 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Mit Abgaben von 36,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 37,64 EUR.

Am 14.11.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

