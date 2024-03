Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,02 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 22,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 21,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 736.867 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,768 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,07 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,53 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.800,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

