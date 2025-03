Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 34,44 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 34,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 34,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.667.262 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,27 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

