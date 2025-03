Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 34,78 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 34,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 34,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 781.142 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 3,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,40 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,64 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,93 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

