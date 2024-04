Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 22,09 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 22,09 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 22,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232.878 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 16,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29.369,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

