Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,91 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 19,91 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,73 EUR nach. Bei 19,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.986.088 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 12,85 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,85 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 11.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

So stuften die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im vergangenen Monat ein

Vodafone-Aktie kaum verändert: Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie