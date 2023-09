Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,59 EUR. Bisher wurden heute 768.343 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 14,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 13,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

RTL-Aktie freundlich: RTL verzichtet endgültig auf Einstieg bei Basketball-WM

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im August einstuften

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Deutsche Telekom-Investition eingebracht