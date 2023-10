Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Deutsche Telekom im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 19,68 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 19,68 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 19,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 149.028 Stück.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 17,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,58 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

TecDAX-Handel aktuell: Pluszeichen im TecDAX

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Telekom-Investment eingefahren