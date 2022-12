Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag leichter

Um 12:22 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 19,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,45 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.409.787 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,86 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 14,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,61 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.979,00 EUR – ein Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.877,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,58 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

