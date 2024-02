Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Minus

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 22,54 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 22,54 EUR. Bei 22,41 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,62 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.178.833 Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,70 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Am 19.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Warren Buffett in Kindheit rebellisch: Ich habe die Ruhestandsaktien meiner Lehrer leerverkauft

Overweight für Deutsche Telekom-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX freundlich