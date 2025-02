Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 32,72 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,72 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,87 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,66 EUR. Zuletzt wechselten 909.790 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,87 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Mit Abgaben von 36,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 EUR an.

Am 14.11.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

