Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 21,29 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,32 EUR. Mit einem Wert von 21,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 190.290 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,23 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.979,00 EUR – ein Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.877,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com