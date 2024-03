Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Mittwochmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 22,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 22,23 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 22,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 852.012 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 5,26 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Abschläge von 16,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,768 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,07 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,53 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.800,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste