Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 22,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 22,25 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,27 EUR zu. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,21 EUR. Bei 22,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 108.793 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,768 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,07 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 27.556,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

