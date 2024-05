Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,62 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,62 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,58 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 21,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.648 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,27 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deutsche Telekom ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

