Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 19,13 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,09 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 872.899 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,22 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,04 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 13.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.023,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.390,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

