Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Freitagmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,17 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 34,17 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,21 EUR an. Bei 34,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 682.817 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,41 EUR am 12.06.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 52,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,45 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Teilnahme am EU-Satellitenprojekt IRIS

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

Deutsche Telekom-Aktie höher: Telekom erwirbt nicht alle TV-Rechte an Frauen-WM 2027