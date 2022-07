Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 19,10 EUR nach oben. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,22 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.605.000 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2022 auf bis zu 19,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,49 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 28.023,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.390,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Telekom-Aktie leichter: KKR-Bündnis führt anscheinend im Bieterrennen um Funkmastsparte der Deutschen Telekom

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom