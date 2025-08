Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Mittwochvormittag

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 31,29 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 31,29 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 31,23 EUR. Bei 31,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.389 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 14,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,99 Prozent.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,73 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 29,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

