Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,91 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 958.943 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 13,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,84 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.08.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

RTL-Aktie freundlich: RTL verzichtet endgültig auf Einstieg bei Basketball-WM

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im August einstuften

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Deutsche Telekom-Investition eingebracht