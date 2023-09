Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 19,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.689.940 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Mit einem Zuwachs von 16,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,53 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

