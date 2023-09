So bewegt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochvormittag fester

06.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,96 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 19,96 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,90 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 269.041 Stück gehandelt. Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 17,35 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,53 EUR. Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.221,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.168,00 EUR umgesetzt worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Redaktion finanzen.net

