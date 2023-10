Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 19,90 EUR nach oben.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 19,90 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,06 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.848.698 Stück.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (17,36 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 12,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.221,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

