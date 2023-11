Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Montagmittag Tendenz

Deutsche Telekom im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,39 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,39 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,53 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,29 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,45 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.082.516 Stück gehandelt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 7,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 13,50 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,83 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

