Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,07 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.100 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,67 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 38,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,94 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 28.979,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.877,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

