Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 22,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,65 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,68 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,55 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,56 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.050 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,30 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2023 aus.

