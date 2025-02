Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,02 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,02 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 32,95 EUR. Bei 33,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.368.463 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2025 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,64 EUR an.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

