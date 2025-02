Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Kurs der Deutsche Telekom

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,99 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,99 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,05 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 32,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 286.706 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,18 Prozent. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 37,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,898 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,64 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Januar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Telekom-Aktie angepasst

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter