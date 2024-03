Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,26 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,31 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,25 EUR aus. Mit einem Wert von 22,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.800 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 5,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Abschläge von 16,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,768 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,07 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,80 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

So stuften die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im vergangenen Monat ein