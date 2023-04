Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag schwächer

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 22,60 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,24 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.803.406 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.04.2022 (16,71 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 35,23 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29.800,00 EUR im Vergleich zu 26.877,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

