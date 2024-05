Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,75 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,75 EUR. Bei 21,82 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,58 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.018.771 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 14,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,873 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,27 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,26 Prozent auf 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,74 Mrd. EUR gelegen.

Am 16.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

